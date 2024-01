Bassirou Diomaye Faye…les faiblesses d’un candidat de substitution

L’attraction de cette élection présidentielle sera Bassirou Diomaye Faye. Le candidat de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à valider sa candidature. Il fait partie de la longue liste des candidats qui doivent affronter celui de la coalition Benno Bokk Yakaar. Contrairement à ce que les partisans de Ousmane Sonko pensent, ce candidat de substitution aura du mal à terrasser Amadou Ba…surtout depuis son mirador.

L’ex Pastef a bel et bien un candidat dans la course. Bassirou Diomaye Faye va prendre la place de son mentor. Sa candidature ayant été refusé par le Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko a envoyé son numéro 2 pour concourir avec les grands. Le «petit» Diomaye a en face de lui tout l’appareil politique de la coalition au pouvoir. Benno veut encore gagner cette élection raison pour laquelle elle a misé sur Amadou Bâ. Le régime actuel veut rester au pouvoir jusqu’à…l’horizon 2035.

Tout le contraire des patriotes. Ils sont prêts à tout pour déboulonner Benno. Depuis que la candidature de Bassirou Diomaye Faye (BDF) est passée, ils s’enjaillent. Pastef (parti dissous) est sûr de remporter le scrutin dès le premier tour. Mais cette tâche est loin d’être facile. BDF ne peut pas passer dès le premier tour. Où alors, il sera obligé de surmonter certains obstacles qui se dressent devant lui. Le parti de Sonko n’est plus ce qu’il était auparavant. Et Diomaye traîne de nombreuses lacunes qui vont handicaper sa progression.

En prison depuis avril 2023, Bassirou Diomaye Faye ne pourra pas défendre sa candidature. Ses avocats et certains spécialistes du droit, affiliés à l’ex Pastef, ont demandé à ce qu’il soit libéré pour qu’il puisse battre campagne. Mais force est de constater que leur demande est tombée dans l’oreille d’un sourd. Les autorités ne sont pas encore prêtes à le laisser sortir. Et s’il est entre les liens de la détention, il ne pourra pas aller vers les sénégalais. Les électeurs ont tendance à voter pour une personne qu’il voit. Et dans toute l’histoire politique de notre pays, un politicien en prison n’a jamais été élu.

C’est ce qui pousse beaucoup de sénégalais à se demander pourquoi Ousmane Sonko a choisi Bassirou Diomaye Faye. Voilà un candidat qui ne pourra jamais battre campagne. Et s’il battait campagne, le numéro 2 du maire de Ziguinchor est sans parti. L’ex Pastef est dissous depuis juillet 2023. Ce qui ne dérange pas ses camarades. Non seulement ils sont en train de collecter des millions. Mais ils sont aussi sur le terrain et sur les réseaux sociaux pour vendre le candidat de substitution du leader de l’opposition radicale.

Le phénomène Ousmane Sonko est aussi un handicap pour son poulain. Le parti dissous a toujours fonctionné sous l’ombre du maire de Ziguinchor. Pour les patriotes, il n’y a que Sonko qui compte. Ils ont toujours refusé un plan B. Même le choix de Bassirou Diomaye Faye ne fait pas l’unanimité. Le choisir au dernier moment, ne lui a pas donné le temps de bien se préparer. Si le patriote en chef avait bien pris les devants, ce membre de l’ex Pastef ne se serait pas lancé dans cette aventure qui lui a ouvert les portes de la prison.

Bassirou Diomaye Faye est un piètre politicien. Il ne pèse pas lourd sur l’échiquier politique. Aux dernières élections, il a été battu à Ndiaganiao. Il a été battu par la candidate de Benno Bokk Yakaar (BBY), Dr Téning Sène. Faire de lui un candidat pour une élection présidentielle représente une véritable erreur de casting. Quelqu’un qui n’est pas capable de remporter une élection dans son propre village, aura du mal à être le cinquième président. Surtout face à un mastodonte comme Amadou Ba.

Bassirou Diomaye Faye part affaibli pour cette élection. Tout est contre lui. La seule chose qui pourrait le sauver et lui donner une certaine chance, c’est Sonko. D’ailleurs le maître a commencé à étaler sa stratégie pour sauver son poulain. Sauf que c’est loin de suffire face aux candidats qui se dressent devant lui.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru