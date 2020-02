BIGNONA : Le Festival Notre Dame de Lourdes démarre ce Vendredi 7 Février

Le festival Notre Dame de Lourdes de Bignona démarre ce Vendredi 7 Février 2020 et ce, jusqu’au

Dimanche 9 Février. Ce rendez-vous annuel qui en est à sa 8ème édition, vise la promotion de la paix à

travers la culture et la religion. A 72heures de l’événement, le comité d’organisation a fait le point

devant la presse. Aristide Célestin Ndecky qui a parlé au nom du comité se félicite de l’état de mise

en œuvre des engagements des uns et des autres. Dix troupes de masques sont attendus pour

l’événement en plus d’une troupe qui vient de la région de Thiès mais aussi un groupe de batteurs

d’instrument traditionnels diola (Bougarabou) entre autres. Cependant, la lutte qui est aussi une

vieille culture du terroir sera au rendez-vous notamment le 1 er jour.

Il faut signaler que le parrain de l’événement est Aubin Sagna, Secrétaire Général du Ministère des

infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.