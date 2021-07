Bignona : Les jeunes du PDS engagent le combat pour le retour de Karim Wade

Le retour de Karim Wade et sa participation aux prochaines élections notamment à la présidentielle de 2024 n’est pas négociable. Les jeunes du parti démocratique sénégalaise (PDS) de Bignona en ont fait une exigence. A l’occasion d’une réunion publique tenue dans la commune de Bignona, les membres du mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL) et l’union des jeunesses travaillistes libérales (UJTL) ont montré leur détermination à se battre pour exiger le retour de leur candidat. Ils compte alors descendre sur le terrain et n’écartent pas d’engager la confrontation avec le régime en place pour atteindre leur objectif.