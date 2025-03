Bignona : Les Khalifes jumeaux de Sindian invitent les jeunes à la spiritualité

A Sindian, dans le département de Bignona, la grande majorité de la communauté musulmane a célébré la Korité ce dimanche 30 mars 2025, sous la direction des héritiers de Cheikh Sountou Badji, fondateur de la communauté Aïnou Salam. Abdoul Hassan et Abdoul Hussein Badji, Khalifes jumeaux à la tête de cette communauté, ont centré leurs sermons sur le lien essentiel avec Dieu.

Ainsi, ils ont appelé les fidèles, en particulier les jeunes, à intensifier leur quête spirituelle malgré les défis actuels. « Jeunes, soyez plus endurants. Tout le monde sait que les temps sont durs, mais redoublez d’efforts pour vous tourner vers Dieu. Parents, aidez vos enfants à s’orienter vers la recherche de Dieu et l’apprentissage du Coran. Si nous sommes croyants musulmans et que nous n’éduquons pas notre progéniture sur le chemin de Dieu, c’est comme si nous avions failli, laissant un vide entre nous et Lui », ont enseigné les successeurs de Cheikh Sountou Badji.

Les Khalifes jumeaux soulignent l’importance d’une éducation qui prépare l’avenir des enfants en leur inculquant des valeurs durables. Abdoul Hassan et Abdoul Hussein Badji ont également exhorté les jeunes à travailler pour soutenir leurs parents : « Tout ce que vous faites pour eux, considérez-le comme insuffisant et efforcez-vous d’en faire davantage », ont-ils insisté. Ils ont par ailleurs invité les fidèles à cultiver le bien envers leurs voisins, leurs proches et leur entourage, en véritables croyants musulmans.

Concernant le manque d’harmonisation des prières au Sénégal, les Khalifes jumeaux estiment que « personne ne peut y remédier seul » et que cela relève de la volonté divine. Abdoul Hassan et Abdoul Hussein ont conclu en formulant des prières pour un Sénégal en paix et pour le bien-être des populations, rapporte Seneweb.