Korité 2025 : Le président Diomaye invite les sénégalais à cultiver la «solidarité»

Ce lundi, le président Bassirou Diomaye Faye a participé à la prière de la Korité à la Grande Mosquée de Dakar. Comme il est d’usage, le chef de l’Etat a prononcé un discours à l’intention de la nation pour exhorter les Sénégalais à cultiver des valeurs tels que le dépassement de soi, l’écoute et la solidarité. .

« Je souhaite à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais, et à la Oummah islamique une excellente fête de Korité dans la paix, la santé et l’espérance. Que cette journée de célébration soit un moment de ferveur, de joie partagée et de renforcement de nos liens familiaux », a d’abord prononcé Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l’Etat a également salué et félicité les chefs religieux et coutumiers sur la paix, la stabilité au Sénégal et l’enracinement des valeurs sociétales. « Le mois de Ramadan nous a rappelé l’importance de la foi, de la discipline, du pardon et du partage. Ces vertus sont aussi les piliers d’une République juste et solidaire. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce mois sacré dans la tranquillité. Je prie pour que cette fête soit source de renouveau spirituel et moral pour chacun », à ajouté Diomaye Faye, appelant les chefs religieux à continuer à prier pour le pays.

En ce jour de fête, le président a réitéré son intention d’écouter et de servir tous les Sénégalais, mais appelle aussi les citoyens à faire de même. « En ce jour sacré, j’invite tous les citoyens à cultiver l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l’harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d’équité », dit-il.