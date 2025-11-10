Birame Waltako Ndiaye fait un « résumé approfondi du terameeting»

Résumé approfondi du Terameeting

Est dans le SYSTÈME toute personne qui tente, prévoit ou rêve de contredire le patron de Pastef, Premier ministre à ses temps perdus, et éminente personne ayant les prérogatives du chef de l’État.

Vu ce qui précède :

– Si quelqu’un s’aventure à penser que cette information ne devait pas justifier la mobilisation, c’est qu’il est du SYSTÈME ;

– Celui qui murmure que Sonko aurait pu envoyer son discours par WhatsApp sous forme vocale manque systématiquement de patriotisme ;

– Ignorer les retombées économiques de ce Magal (transport, vente de gadgets, de bissap et de beignets, etc.), c’est du négationnisme, susceptible d’être poursuivi pour complicité au « cachage » de la dette ;

– L’absence de la dette des comptes publics de l’administration centrale est enfin qualifiée d’autorité de haute trahison. Donc, Macky Sall a systémiquement du souci à se faire ;

– Last but not least, la balle est dans le camp de Bassirou qui est entré en politique grâce à Ousmane

Ci-dessus, les cinq commandements d’inspiration censitaire. Austérité oblige. Par souci du Jub, Jubal jubanti, le projet fait passer les 10 commandements de convenance à 5.

Birame Waltako Ndiaye