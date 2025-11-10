Le parquet général requiert la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy

La cour d’appel de Paris doit se prononcer ce lundi sur la demande de mise en liberté de l’ancien président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis vingt jours à la prison de la Santé après sa condamnation à cinq ans de prison ferme dans le cadre du dossier dit du “financement libyen”.

Lors de l’audience d’examen tenue dans la matinée, le parquet général s’est déclaré favorable à une libération sous contrôle judiciaire. « Les risques de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins justifient un contrôle judiciaire, mais il n’y a plus lieu de maintenir M. Sarkozy en détention », a indiqué l’avocat général Damien Brunet.

Depuis son incarcération, l’ancien chef de l’État vit une épreuve qu’il décrit comme particulièrement pénible. En visioconférence depuis sa cellule, Nicolas Sarkozy a qualifié la prison de la Santé de « cauchemar », évoquant une détention « très dure » et « éreintante ». Il a toutefois tenu à saluer « le professionnalisme et la dignité du personnel pénitentiaire » qui, selon lui, rendent sa situation « supportable ».

Pour sa défense, ses avocats insistent sur les conditions d’isolement de leur client. « C’est la détention qui constitue une menace pour Nicolas Sarkozy, pas le contraire », a affirmé Me Christophe Ingrain, rappelant que l’ancien président est placé sous haute surveillance pour des raisons de sécurité.

Cette décision très attendue intervient alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, fait lui-même l’objet d’une plainte pour soutien implicite à Nicolas Sarkozy, un geste interprété par certains comme une ingérence dans une affaire judiciaire sensible.

La cour d’appel de Paris rendra sa décision dans l’après-midi.