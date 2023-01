Boubacar Sèye à Mimi Touré : « vous avez déjà accompli votre mission auprès du peuple »

Aminata Touré a perdu son mandat de député. La coalition Benno Bokk Yakaar aidée par Wallu Sénégal a réussi à se débarrasser d’un allié encombrant. Une déchéance qui ne laisse pas indifférent Boubacar Sèye. « Honorable Mimi Touré, vous avez déjà accompli et réussi avec brio votre mandat et mission auprès du peuple en disant Non à l’injustice ! Vous êtes devenue un symbole dans ce pays, un espoir pour les femmes et les générations futures ! Gatié Gualama », a écrit le président d’Horizon Sans Frontière dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru.