Bougane Guèye : « Un accord avec le FMI ne relancera pas l’économie »

L’accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) a fait réagir Bougane Gueye Dany. Le leader de Gueum Sa Bopp, dans une publication sur ses plateformes numériques, a déclaré qu’« un accord avec le FMI ne relancera pas l’économie ».

Pour lui, il ne s’agit aucunement d’un succès économique. « Ne présentez pas cet accord financier comme une victoire économique. Le FMI peut aider à gérer nos finances, mais il ne relancera pas, à lui seul, notre économie », a-t-il martelé.

Bougane Gueye Dany estime que l’accord avec le FMI ouvre plutôt « une fenêtre d’opportunités » pour restaurer les équilibres macroéconomiques et faciliter le retour des financements concessionnels.

Toutefois, « ses bénéfices resteront limités sans un Plan national de relance économique associant l’État, le secteur privé et les partenaires sociaux », indique le leader de Gueum Sa Bopp.