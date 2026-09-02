Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 02 aout 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 02 septembre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :

Célébrations du Maouloud

En introduction à sa communication, le Président de la République adresse ses félicitations à la communauté musulmane, pour la bonne tenue des célébrations du Maouloud sur l’étendue du territoire national.

Il félicite également, le Gouvernement pour les dispositions prises, relativement à l’organisation des déplacements et cérémonies liés au Gamou et met l’accent sur la nécessité d’une planification rigoureuse et d’une coordination efficace des interventions de l’Etat et de ses démembrements lors des manifestations religieuses.

Le Chef de l’Etat présente les condoléances de la Nation :

– à la Communauté Khadre, suite au rappel à Dieu du Khalife général Cheikhna Cheikh Saadbou AIDARA ;

– au Khalife général des Niassènes, suite à la disparition de Cheikh Macky Ibrahima NIASS ;

– au Khalife général des Mourides, suite au décès de son fils Serigne Ibrahima MBACKE.

Intensification du travail gouvernemental et prise en charge optimale des urgences économiques et sociales

Le Chef de l’Etat salue la signature de l’accord technique de principe entre le Gouvernement du Sénégal et le FMI, devant appuyer les réformes économiques et financières engagées avec la mobilisation projetée au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant de 1243 milliards de FCFA (soit 2,2 milliards USD) sur une période de trois (03) ans.

Dans ce cadre, il félicite le Gouvernement, en particulier le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, les Ministres chargés du Budget et de l’Economie, ainsi que les services de l’Etat impliqués, pour le travail accompli et les résultats obtenus.

Partant de sa vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans ses valeurs fortes, il demande au Gouvernement d’être un Gouvernement d’actions, de réalisations et de résultats pour répondre aux aspirations et attentes des populations et améliorer leur bien-être dans la solidarité. Le Chef de l’Etat souligne l’importance primordiale qu’il accorde à la préservation du pouvoir d’achat des ménages ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures de lutte contre la cherté de la vie, par la maitrise des prix des denrées et services de consommation courante. A cet effet, il insiste sur l’application rigoureuse des instruments adaptés de la loi sur les prix et la protection du Consommateur, en cohérence avec notre politique de souveraineté alimentaire.

Le Président de la République souligne l’impératif de réguler les coûts des loyers, avec le déploiement efficace des dispositifs réglementaires et coercitifs appropriés. Il insiste, en outre, sur la nécessité d’asseoir un système de veille stratégique pour sécuriser durablement l’ensemble des approvisionnements du pays et d’accentuer les efforts de relance économique dans une dynamique de maitrise et d’assainissement exceptionnel des finances publiques, de promotion de l’investissement productif soutenue par des financements et partenariats adaptés. Dans ce cadre, il rappelle au Premier Ministre l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de mesures hardies de relance des filières et secteurs essentiels, en liaison avec les acteurs privés. Partant de l’importance d’améliorer significativement l’environnement des affaires au Sénégal, il demande au Premier Ministre de préparer la tenue prochaine du Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI), avec l’implication de toutes les organisations du secteur privé.

Le Président de la République a fortement insisté sur la nécessité d’améliorer le système de veille et de suivi du secteur des hydrocarbures. A ce titre, il annonce la tenue prochaine d’une session spéciale du COS- PETROGAZ et demande l’activation des instances régulières de pilotage du Fonds Intergénérationnel (FIG) devant procéder à la validation technique de la stratégie d’investissement proposée par le FONSIS.

Rappelant les priorités majeures à savoir « Jeunesse, Employabilité et Emploi », il engage le Gouvernement à accélérer l’ancrage de la formation duale, la réalisation des centres de formation professionnelle et technique départementaux, de même que les ISEP et autres infrastructures scolaires et universitaires. Le Chef de l’Etat demande de veiller à la bonne préparation des prochaines rentrées scolaire et universitaire et exhorte le Gouvernement à finaliser la préparation du projet de loi de finances pour l’année 2027.

Enfin, il encourage le Premier Ministre à décliner le programme de travail intégral du Gouvernement dans sa prochaine Déclaration de Politique générale devant l’Assemblée nationale, convoquée en session extraordinaire.

Consolidation de la politique sociale du Gouvernement

Considérant la solidarité nationale comme fondement de notre commune volonté de vivre ensemble, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre de faire prendre toutes les mesures appropriées afin d’activer le paiement, dans les meilleurs délais, des bourses de sécurité familiale, dans le cadre du Registre national unique (RNU) actualisé et validé. Il demande au Gouvernement d’évaluer l’application de la loi d’orientation sociale et des dispositifs de protection sociale et de la Carte d’égalité de chances.

Le Président de la République fait noter l’impératif de mener une réflexion stratégique sur le financement durable de la Couverture sanitaire universelle (CSU), la revalorisation des pensions de retraite et la préservation des acquis liés à la gouvernance des institutions de protection sociale. Il demande de renforcer le Fonds de Solidarité nationale et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience et d’actualiser le cadre de pilotage et de suivi des impacts sociaux des entités, programmes et projets de promotion de l’équité.

Enfin, il demande au Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités de présenter, lors du prochain Conseil des Ministres, le projet de loi sur l’autonomisation économique des femmes, en vue de renforcer la protection et la promotion sociales des Femmes.

Mise en œuvre des réformes pour améliorer le système de santé

Relativement à la situation sociale dans le secteur de la santé, le Chef de l’Etat demande d’engager les concertations adéquates avec toutes les parties prenantes, en vue d’asseoir une stabilité sociale durable. Il demande également d’accélérer la réception, dans les délais, de toutes les infrastructures sanitaires en cours de construction, particulièrement l’hôpital Aristide Le Dantec, le Centre national d’Oncologie et l’hôpital de Ourossogui. En outre, il demande au Premier Ministre de travailler sur un programme d’urgence pour la densification de la carte sanitaire en Etablissements publics de santé (EPS). Il instruit aussi le Gouvernement d’accentuer la veille sanitaire, de mobiliser les moyens requis pour le déploiement systématique des campagnes nationales de vaccination et d’accélérer les procédures de recrutement des nouveaux personnels de santé.

Mobilisation générale pour le succès des JOJ Dakar 2026

Après avoir procédé, le 29 août 2026, à l’inauguration du Village olympique et du Centre équestre de Diamniadio, deux infrastructures névralgiques des JOJ Dakar 2026, le Chef de l’Etat félicite le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre des Infrastructures, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et le COJOJ, pour les efforts consentis afin de livrer les travaux dans les délais. Il demande au Gouvernement, aux autorités administratives et aux Maires concernés de veiller à la finalisation des travaux de proximité résiduels identifiés et à l’amélioration systématique du cadre de vie dans les villes, localités et quartiers d’accueil, avec l’implication des populations, notamment les jeunes.

Enfin, il saisit l’occasion du Conseil des Ministres pour lancer un appel à la mobilisation nationale autour de l’appropriation et du succès des JOJ Dakar 2026.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE

La communication du Premier Ministre a porté, d’une part, sur la prise en charge des diligences post-accord technique entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme économique et financier et, d’autre part, sur la feuille de route gouvernementale pour la période septembre-décembre 2026.

Sur le premier thème, le Premier Ministre a indiqué que l’accord technique avec le FMI et la décision de l’Etat d’annoncer publiquement le Plan de Traitement de la Dette du Sénégal, intervenue le 1er septembre 2026, trois (03) mois, jour pour jour, après la formation du nouveau Gouvernement, constituent un marqueur significatif du mandat du Chef de l’Etat.

Après avoir souligné l’appui déterminant du Chef de l’Etat dans l’aboutissement de cette phase cruciale pour le redressement des finances publiques, le Premier Ministre a tenu à féliciter le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et l’ensemble de son équipe ainsi que celle de la Primature pour le professionnalisme et l’abnégation dont ils ont fait preuve dans ces dossiers.

Le Premier Ministre a également demandé aux ministres compétents d’accélérer la mise en place du dispositif de ciblage des subventions et de veiller au rappel du paiement des bourses nationales de sécurité familiale au plus tard en fin septembre 2026.

Par ailleurs, il a invité le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan à veiller au dépôt, dans les plus brefs délais, à l’Assemblée nationale, de la Loi de Finances rectificative 2026, tenant compte de l’accord technique avec les services du Fonds.

De même, il lui a demandé de soumettre, au cours de la semaine, á l’approbation du Président de la République, les résultats de l’audit sur les arriérés intérieurs, en vue du démarrage de leur paiement avant la fin l’année 2026, en priorisant les créances des TPE, PME et PMI.

En outre, le Premier Ministre a instruit le Ministre chargé des Finances, en relation avec ses collègues, de veiller à la finalisation et à l’examen du projet de Loi de Finances Initiale 2027, par le Conseil des Ministres, au plus tard le 30 septembre 2026.

Enfin, au regard de l’urgence attachée à la relance du secteur de la construction, le Premier Ministre a demandé aux Ministres chargés de l’Urbanisme, des Finances et de l’Intérieur de prendre les dispositions appropriées ; celles-ci en vue de la prise des actes réglementaires relatifs aux recommandations du Comité de Suivi des audits fonciers portant sur le réaménagement et la restructuration de certains lotissements dans les zones de Dakar et de Thiès.

Abordant le second thème de sa communication, portant sur la feuille de route gouvernementale pour la période septembre-décembre 2026, le Premier Ministre a demandé aux ministres d’attacher une importance capitale à l’élaboration des feuilles de route de leurs départements respectifs. Il s’agit notamment d’identifier avec précision, les projets et réformes à entamer ou à finaliser, d’une part, d’ici la fin de l’année 2026 et d’autre part, pour les années 2027, 2028 et 2029.

Il a particulièrement mis l’accent sur l’impératif de veiller à la sélectivité et à la structuration des projets proposés, critères essentiels qui seront appliqués pour l’arbitrage des sollicitations budgétaires pour la LFI 2027.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait une communication sur le Programme économique et financier 2026-2029, suite à l’accord technique conclu avec le FMI.

Le Ministre de l’Energie et du Pétrole a fait une communication sur la situation du secteur de l’Energie.

Le Ministre de la Jeunesse et des sports a fait une communication sur le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et sur les vacances citoyennes.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif au droit à la nationalité et à l’élimination de l’apatridie en Afrique, adopté le 18 février 2024 à Addis Abeba.

Bacary SARR,

Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,

Porte-Parole du Gouvernement​​