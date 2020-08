Cadre de vie : Djiddah Thiaroye/Kao initie ses « 72 Heures Set Wecc »…

L’hygiène et la propreté de la Commune de Djiddah Thiaroye/ Kao ( dép. Pikine) tiennent à cœur le Maire libéral de la dite localité située dans la grande banlieue dakaroise. Docteur Cheikh Dieng, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient d’initier trois (3) jours consécutifs pour déclarer la guerre à la saleté : » 72 Heures Set Wecc » de Djiddah Thiaroye/Kao. Cette initiative dont le premier coup de balai sera donné à partir de ce vendredi ( les 14,15 et 16 2020 ) semble être la bienvenue et, surtout, dans un contexte de guerre sanitaire contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19 dans notre pays. Déjà, la Commission Environnement et Cadre de Vie de la dite municipalité est à pied d’ oeuvre pour une bonne participation des populations.