Cambriolage des Locaux de Xibaaru : Le Pr Kitane se solidarise

Les locaux du site d’information Xibaaru ont reçu la visite de cambrioleurs ce week-end. Les malfrats ont défoncé les portes et emporté du matériel informatique et audiovisuel. En effet, des ordinateurs portables, des caméras et appareils photos ont été volés. Heureusement qu’il n’y a eu aucune victime parce qu’au moment des faits les locaux étaient vides.

Depuis lors des messages de soutien viennent de partout. Dans une note envoyée à la rédaction, le professeur de philosophie à Thiès, Allasane Kitane se solidarise. Voici le texte envoyé à la rédaction :

Bonjour, j’ai appris avec consternation le cambriolage dont la rédaction de xibaaru a été victime. Voler est en soi un crime, mais voler un lieu de travail de la presse est un double crime, car c’est la démocratie qui est ainsi attaquée. Prions simplement que ça soit un acte de banditisme isolé qui n’a aucun relent politique. Soyez assurés de notre soutien moral.

Alassane K KITANE professeur de philosophie à Thiès