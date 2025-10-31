Cameroun : Issa Tchiroma Bakary appelle à trois jours de « villes mortes

Au Cameroun, la tension politique reste vive après la proclamation de la victoire de Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre. Le principal opposant, Issa Tchiroma Bakary, qui revendique sa propre victoire, a lancé ce vendredi un mot d’ordre de “villes mortes” pour la semaine prochaine, du lundi au mercredi.

Dans un message audio diffusé dans la matinée, le candidat appelle les Camerounais à rester chez eux et à paralyser le pays pour protester contre des résultats qu’il qualifie de « tronqués ». « Que le pays tout entier se fige pour que le monde sache que nous ne cèderons pas », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient après plusieurs jours de manifestations violentes, marquées par des affrontements avec les forces de l’ordre, la mort de civils et des centaines d’arrestations dans plusieurs villes du pays. Une accalmie relative avait été observée ces deux derniers jours, avant cette nouvelle mobilisation prévue à quelques jours de la prestation de serment de Paul Biya, attendue au plus tard le 6 novembre.

Issa Tchiroma Bakary continue de dénoncer la répression menée contre ses partisans, évoquant l’usage de balles réelles et des arrestations arbitraires. Dans une publication sur Facebook, il affirme avoir été « conduit en lieu sûr » par des militaires loyalistes, sans toutefois préciser les circonstances.

Du côté du gouvernement, la réaction est prudente mais ferme. Une source proche du pouvoir affirme qu’Issa Tchiroma Bakary “n’est recherché par personne”, et qu’aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre lui. Concernant l’appel à la désobéissance, la même source estime que l’opposant « montre son vrai programme : casse, pillage, paralysie de l’économie ». Avant d’ajouter : « C’est une démarche d’intimidation, vouée à l’échec et qui n’a rien de pacifique. »