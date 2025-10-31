Guédiawaye : Un père accusé d’avoir abusé de sa fille de 17 ans

À Guédiawaye, une affaire d’une rare gravité a conduit à l’arrestation d’un père adoptif accusé d’avoir abusé sexuellement de la fille de 17 ans de son épouse, à plusieurs reprises, dans le lit conjugal.

Selon Les Échos, qui donne l’information, l’homme profitait régulièrement de l’absence de sa conjointe pour passer à l’acte. Le cycle a commencé lorsque, restée seule avec lui, la victime présumée a été invitée dans la chambre sous prétexte de tâches ménagères. Le mis en cause l’a interceptée, plaquée sur le lit et violée malgré ses cris et supplications. Après son forfait, il l’aurait menacée de représailles pour la réduire au silence, avant de recommencer à plusieurs reprises « dans des conditions similaires », avance la même source.

Citée par le journal, la mère a commencé à soupçonner l’horreur après avoir remarqué un changement d’attitude de sa fille envers son beau-père. D’abord hésitante, l’adolescente a fini par raconter l’abus. Conduite chez un gynécologue, l’examen a confirmé une défloration ancienne.

Sous le choc, la mère a immédiatement déposé plainte au commissariat de Golf Sud pour viol et inceste. Interpellé, le père adoptif a d’abord nié les faits, avant d’avouer tout en tentant de se dédouaner : « C’est elle qui est à l’origine de tout. Elle déclare tout le temps qu’elle me désire. »