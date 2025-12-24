CAN 2025: Le Burkina Faso bat la Guinée Equatoriale

Le Burkina Faso a réussi son entrée en lice à la CAN 2025 au Maroc en s’imposant 2-1 face à la Guinée-Équatoriale, ce mercredi 24 décembre.

Malgré une nette domination et une supériorité numérique après l’exclusion de Basilio Ndong à la 50e minute, les Étalons ont été surpris à la 84e minute sur une tête de Marvin Anieboh. Portés par leurs remplaçants, ils réagissent rapidement : Giorgi Minoungou égalise avant qu’Edmond Tapsoba n’inscrive le but de la victoire dans la foulée.

Avec ces trois points, le Burkina Faso lance sa campagne et se positionne pour la qualification en huitièmes de finale.