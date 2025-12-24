Escroquerie téléphonique : la Gendarmerie démantèle un vaste réseau

La Section de recherches (SR) de la Gendarmerie de Colobane est engagée dans une vaste opération de démantèlement d’un réseau d’escrocs spécialisés dans l’usurpation d’identité. Selon les révélations du quotidien Libération, les malfaiteurs se faisaient passer pour des agents de la Sonatel afin de piéger leurs victimes.

Leur mode opératoire consistait à appeler des abonnés sur des lignes fixes, les menaçant d’une coupure imminente pour factures prétendument impayées. L’objectif était d’obtenir des informations personnelles et financières, exploitées ensuite à des fins frauduleuses.

Le 24 novembre dernier, le réseau a franchi un nouveau cap. Profitant de l’absence de D. Diouf, les escrocs ont contacté son employée de maison en se présentant comme des proches de sa patronne. Par manipulation, ils l’ont convaincue de leur remettre la somme de 10 millions de francs CFA, récupérée dans la chambre de la victime. L’argent a ensuite été acheminé par taxi jusqu’à Kaolack.

Alertés par la plainte de la victime, les enquêteurs ont rapidement remonté la piste du chauffeur de taxi, ce qui les a conduits à Baye Bitèye, un charlatan établi à Taïba Niassène. Ce dernier, présenté comme le réceptionnaire des fonds, a été interpellé puis transféré à Dakar.

Le mis en cause a été déféré au parquet vendredi dernier pour association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation de fonction et faux en écriture. Les investigations se poursuivent, le réseau disposant de ramifications jusqu’à Ziguinchor.

Directement affectée par cette affaire, la Sonatel s’est constituée partie civile. La gendarmerie poursuit ses investigations afin de neutraliser l’ensemble des membres de ce réseau structuré.