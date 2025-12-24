Affaire Aziz Dabala : Nabou Leye retourne en prison

Convoquée ce mercredi pour une audition, Nabou Leye a vu son contrôle judiciaire révoqué par le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet près du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle a été de nouveau placée sous mandat de dépôt.

Selon les informations de Seneweb, le présumé meurtrier Modou Lo l’a mise en cause, ainsi que l’artiste Tarba Mbaye, les désignant comme étant les véritables auteurs du meurtre du danseur Aziz Dabala et de son poulain Waly.

Lors de l’enquête préliminaire, Nabou Leye avait été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt, avant que le magistrat instructeur ne lui accorde un contrôle judiciaire.

Concernant Tarba Mbaye, nouvellement cité dans cette affaire par Modou Lo, il a été auditionné par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), avant d’être libéré sous convocation. Selon nos informations, il pourrait être conduit devant le juge d’instruction, qui décidera de son sort.

Source : Seneweb