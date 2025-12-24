Nécrologie : Décès du chanteur Dialy « Bou nioul »

Tristesse et consternation secouent, à présent, la cité du rail avec le rappel à Dieu du célèbre chanteur Dialy « Bou nioul », ce mercredi 24 décembre 2025, à la suite d’une maladie.

Une triste nouvelle qui vient de frapper la ville aux-deux-gares. Une énorme perte pour le monde de la culture sénégalaise en général, Thiessois, en particulier.

Un artiste emblématique de la scène musicale sénégalaise, qui laisse derrière lui une riche carrière marquée par ses nombreux succès et collaborations.

De son vrai nom Dialy Ibrahima Seck, l’artiste était une figure bien connue de la scène artistique locale. Il formait avec sa chère épouse, Fatou Mbaye, un « couple mythique » de Thiès, célèbre pour leur complicité sur scène et dans la vie.

Le duo avait notamment marqué les esprits en mars 2018 avec la sortie de l’album « Dadié » (Mbéri), une œuvre « tradi-moderne » riche en thématiques variées. Dialy Ibrahima Seck avait également signé, aux côtés de Fatou Mbaye, le titre « Yobaléma », un hommage rendu à Madeleine Diagne.

