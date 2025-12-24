Naufrage au large de Joal : le Président Diomaye exprime sa compassion aux familles endeuillées

Le Sénégal est frappé par un nouveau drame lié à l’émigration clandestine. Une embarcation transportant des candidats au départ a fait naufrage à Ngazobile, au large de Joal. Le bilan provisoire fait état de 12 personnes retrouvées sans vie et de 31 rescapés, tandis que les opérations de recherche se poursuivent.

Ce tragique événement n’a pas laissé indifférent le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. En déplacement en Casamance, où il prenait part à un moment de communion avec les Forces armées à Basséré, le chef de l’État a tenu à adresser un message de compassion et de solidarité aux familles endeuillées.

« Nous partageons leur douleur et leur peine, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants », a déclaré le Président de la République, exprimant sa profonde tristesse face à cette perte en vies humaines.

Le chef suprême des armées a souligné que ces événements, aussi contrastés soient-ils, rappellent l’ampleur des responsabilités qui incombent aux autorités publiques. « Ils rappellent la responsabilité qui est la nôtre de protéger les vies, de sécuriser nos communautés et de renforcer l’espérance sur l’ensemble du territoire », a-t-il affirmé.

Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, être aux côtés des Forces de défense et de sécurité, qui veillent quotidiennement à la protection du pays, et rester attentif aux épreuves qui frappent les populations, relèvent d’un même engagement : servir le Sénégal avec humanité, sens du devoir et responsabilité.