CAN 2025 : Le lancement de la billetterie retardé

Une panne technique a perturbé, ce jeudi 25 septembre, la vente des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) au Maroc, privant des milliers de fans d’accéder à leurs achats en ligne. Face à cette difficulté, la CAF a décidé de reporter indéfiniment la mise en vente, le temps de peaufiner les derniers détails pour offrir une expérience optimale aux supporters.

La CAF, en collaboration avec le Comité d’Organisation Local (COL) et ses partenaires, communiquera ultérieurement une nouvelle date pour le lancement de cette première phase de vente, tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés.

Initialement, la billetterie devait s’ouvrir le 25 septembre à midi (heure marocaine) exclusivement pour les détenteurs de la carte Visa, avant d’être ouverte au grand public à partir du 27 septembre à 14h00 (heure marocaine)