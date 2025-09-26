Guédiawaye : Une bataille rangée entre deux familles dégénère

Une violente altercation survenue à la cité Dioumkhop, dans la banlieue dakaroise de Guédiawaye, a conduit à l’interpellation de huit personnes. L’affaire, qui a atterri devant la justice, trouve son origine dans une querelle banale entre deux adolescentes de deux familles distinctes, portant le même nom de famille Cissé.

Le conflit a débuté par des échanges de grossièretés entre les deux jeunes filles. Rapidement, les insultes ont dégénéré en bagarre physique. La situation s’est ensuite considérablement envenimée avec l’intervention des parents et frères des deux camps, transformant la dispute initiale en une véritable bataille rangée.

Alertés, les policiers du commissariat de Guédiawaye sont intervenus pour séparer les belligérants. « À notre arrivée, nous avons trouvé une situation intenable, avec des violences verbales et physiques de part et d’autre », a rapporté une source policière. Leur intervention a donné lieu à des interpellations musclées, les forces de l’ordre ayant dû faire face à une forte résistance.

Lors des arrestations, un individu a tenté de bloquer le véhicule de police en plaçant des briques sous les pneus pour empêcher l’embarquement de trois membres de sa famille. Par ailleurs, un autre s’est présenté aux agents comme étant un membre de la marine nationale, une allégation qui s’est avérée fausse. Ces deux hommes font désormais l’objet de poursuites spécifiques pour rébellion et usurpation de fonction.

Déférées au parquet, les huit personnes interpellées devront répondre de chefs d’accusation de coups et blessures, informe L’Observateur repris par Pressafrik.