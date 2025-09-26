Karang : Un réseau de passeurs démantelé par la DNLT

L’Antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a conduit avec succès une opération majeure. Le 22 septembre 2025, elle a présenté un suspect au Procureur judiciaire financier du Tribunal de Grande Instance de Dakar, suite à une enquête approfondie sur un réseau de passeurs.

L’intervention a été déclenchée après un signalement concernant la présence de 16 migrants potentiels et d’un passeur sur le quai de Missirah, où le suspect tentait de les faire embarquer discrètement de nuit à bord d’une pirogue en direction de Betenty.

Lors des auditions, la majorité des migrants, originaires de Gambie, ont expliqué avoir été recrutés dans leur pays et avoir payé leur passage à deux principaux organisateurs. Ils ont aussi révélé que ces derniers leur avaient donné le contact téléphonique d’un directeur d’école à Betenty, résidant à Missirah, chargé de les accueillir pour la suite de leur trajet.

Au début de l’enquête, le suspect a nié toute implication, affirmant que son numéro de téléphone avait été utilisé sans son consentement. Pourtant, les investigations ont révélé des preuves solides :

Des liens familiaux directs, puisque son fils et un neveu de son épouse avaient été acheminés gratuitement en Europe par ce même réseau l’année précédente.

Des preuves numériques extraites de son téléphone, notamment des messages vocaux échangés via WhatsApp avec un migrant et son complice, prouvant son rôle actif dans le recrutement et le passage des candidats.

Confronté à ces éléments, le suspect a finalement reconnu sa participation, indiquant avoir été informé du départ dès avril. Il a précisé n’avoir perçu aucun paiement des migrants, l’argent étant directement versé aux organisateurs, qui lui auraient offert en retour une place dans la pirogue qu’il a réservée pour son neveu.