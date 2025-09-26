New York : Le Sénégal initie une rencontre historique sur la mémoire africaine et les réparations

Le Sénégal a marqué un tournant majeur dans la reconnaissance de la mémoire africaine en organisant, au prestigieux African Burial Ground National Monument de New York, une rencontre internationale dédiée à la justice, à la mémoire et aux réparations. Co-présidée par le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue ghanéen John Dramani Mahama, cette cérémonie solennelle s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Union africaine qui a proclamé 2025 « Année de la justice et des réparations ».

L’événement a rassemblé un large panel de hautes personnalités africaines et caribéennes, dont : Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores ; Muhammed B.S. Jallow, Vice-président de la Gambie ; Francia Márquez, Vice-présidente de la Colombie ; Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade ; Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso ; Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali ; Dawda A. Jallow, ministre de la Justice de la Gambie ; Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO ; un représentant de la Commission de l’Union africaine et p.lusieurs ministres africains des Affaires étrangères

La diaspora africaine était également fortement représentée, avec la présence remarquée de l’acteur Omar Sy, du Vice-Président de la NBA Amadou Gallo Fall, et des anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.

Dans son discours, le Président Faye a souligné que « la mémoire n’est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l’avenir ». Il a appelé à transformer cette mémoire collective en levier d’action pour bâtir une justice réparatrice, renforcer la dignité des peuples africains et consolider la solidarité entre l’Afrique et ses diasporas.

Cette rencontre historique marque une étape décisive dans le dialogue mondial sur les réparations et la reconnaissance des injustices du passé, tout en affirmant la volonté des États africains de construire un avenir fondé sur la mémoire, la justice et l’unité.