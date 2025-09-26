Diomaye parle de la question d’éventuelles poursuites contre Macky Sall

Après l’arrestation de plusieurs anciens ministres et membres du précédent gouvernement, une interrogation revient avec insistance : l’ancien président Macky Sall pourrait-il, à son tour, être poursuivi pour haute trahison ? La question a été posée au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, lors d’un entretien accordé à France 24.

Dans sa réponse, le président s’est voulu mesuré, renvoyant la responsabilité à la justice sénégalaise. « Je fais toujours la différence entre faire la justice et rendre la justice. Rendre la justice suppose respecter la présomption d’innocence, garantir une défense libre et assurer un procès juste et équitable. C’est ce à quoi nous nous en tenons au Sénégal, quel que soit le citoyen concerné. Ce sont les règles de procédures et le droit sénégalais qui vont s’appliquer », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les accusations de falsification de la dette publique du Sénégal, Diomaye Faye a insisté sur le respect des principes fondamentaux. « Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur qui que ce soit. Chacun est libre d’exprimer ses opinions, mais lorsque la justice se prononcera, elle le fera sereinement, sur la base de preuves matérielles présentées devant un juge indépendant », a-t-il ajouté.

En maintenant cette ligne de prudence, le président réaffirme son engagement pour une justice impartiale, loin de toute instrumentalisation politique.