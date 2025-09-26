Alioune Tine à Madiambal : « Il doit revenir affronter la justice sénégalaise »

Alors qu’il était activement recherché par la Division des investigations criminelles (Dic), le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a refait surface en France, ce jeudi. Dans le même temps, son épouse et deux de ses enfants ont été arrêtés et placés en garde à vue au Sénégal.

La situation a suscité la réaction du président de l’Afrikajom Center, Alioune Tine, qui a lancé un appel solennel : « Madiambal Diagne doit venir dans les meilleurs délais faire face avec courage et dignité à la justice sénégalaise. Il a un statut et un honneur à défendre », a-t-il déclaré.