Bassirou Diomaye Faye : «La France est un partenaire important pour le Sénégal»

Entre la France et le Sénégal, les relations sont devenues «plus sereines». C’est en tout cas, ce qu’a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye ce vendredi. Dans un entretien accordé à nos confrères de France24, il a rappelé qu’à son arrivée au pouvoir, il a tenu à ce que le partenariat entre les deux pays «soit rénové et actualisé. Et sur le plan économique, il n’a jamais été question de perdre un partenaire important.

«J’ai toujours considéré que la France était un partenaire important pour le Sénégal, que la France a une présence économique au Sénégal avec des investissements importants. Au moment où nous diversifions nos partenariats, où nous nous ouvrons à d’autres partenaires, nous ne pouvons pas nous autoriser à en perdre aussi par une démarche excessive», a-t-il précisé.

Pour ce qui est de la fermeture des bases françaises, le Président Bassirou Diomaye Faye a déclaré que 65 ans après l’indépendance du Sénégal, il n’était plus question d’avoir des bases militaires étrangères dans le pays. Mais, il a précisé que le fait d’en finir avec ces bases militaires, ne signifie pas que le Sénégal rompait avec la France.

«Quand nous avons demandé le départ des éléments français au Sénégal, nous avons en même temps réaffirmé notre volonté de ne plus avoir une présence militaire quelconque dans notre pays. Cela a, peut-être, été perçu malheureusement par certains comme étant une volonté de rupture, parce que, évidemment, c’est ce qui semble avoir cours, j’allais dire qui est dans l’air du temps. Mais nous n’avons jamais été dans cette démarche», dit-il.

Le chef de l’Etat a même annoncé que le séminaire Intergouvernemental, entre le Sénégal et la France, se tiendra en novembre prochain. Il aura lieu à Dakar. «Nous l’accueillerons avec beaucoup de plaisir comme nous avons l’habitude de faire avec tous nos partenaires», assure le chef de l’Etat.

