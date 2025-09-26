Bassirou Diomaye Faye : «Nous voulons que le FMI presse le pas…»

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé un message ferme au Fonds monétaire international (FMI), accusé de lenteur dans la relance d’un nouveau programme pour le Sénégal. Cette situation survient après la révélation, par le nouveau gouvernement, d’une dette cachée héritée de l’ancienne administration.

Le chef de l’État a rappelé que les pratiques opaques du précédent régime avaient été signalées dès 2018. « À l’époque, j’avais écrit une lettre, portée par le seul député que nous avions, Ousmane Sonko — aujourd’hui Premier ministre —, pour alerter le FMI sur le dépassement lié aux ressources extérieures. Le montant s’élevait alors à 236 milliards. Non seulement le FMI n’avait pas répondu, mais il n’avait pas non plus pris les mesures nécessaires pour stopper ces dérives », a-t-il expliqué.

Six ans plus tard, devenu président, Bassirou Diomaye Faye assure avoir pris ses responsabilités. « Nous avons appliqué la loi portant code de transparence dans les finances publiques, non pas pour plaire au FMI, mais pour préserver la crédibilité de notre pays », a-t-il souligné.

S’il affirme que le Sénégal poursuivra ses réformes, le président insiste sur la nécessité pour le FMI d’accélérer ses démarches. « Le FMI est libre de mener toutes les vérifications qui le rassurent. Mais nous voulons qu’il presse le pas, afin que nous sachions sur quel pied danser, et que les autres partenaires, qui attendent son signal, soient également fixés », a conclu Bassirou Diomaye Faye.