Affaire Madiambal : Les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’aéroport limogés

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe l’opinion publique du départ du territoire sénégalais de Madiambal Diagne, malgré le coup d’un avis de recherche et d’interpellation et d’une interdiction de sortie du territoire, délivrés par une autorité judiciaire compétente.

Selon le communiqué, le journaliste a pu quitter le pays dans des circonstances non encore élucidées, après s’être présenté et avoir accompli les formalités de départ d’un vol à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025.

Le Ministère a rappelé que des instructions avaient été données pour une vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés depuis la prise de la mesure d’opposition.

En conséquence, et en attendant les conclusions d’une enquête interne ouverte pour déterminer toutes les responsabilités, le Ministre de l’Intérieur a décidé, à titre conservatoire, de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations criminelles et du Commissariat spécial de l’Aéroport international Blaise Diagne. Il est précisé que si des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises.

Par ailleurs, le Ministère porte à la connaissance de l’opinion qu’un mandat d’arrêt international a été décerné contre le « fugitif » par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier.