Un mandat d’arrêt international décerné contre Madiambal Diagne

Madiambal Diagne est dans de beaux draps. Ayant pu quitter le pays malgré une opposition de sortie du territoire national, il s’est signalé en France où il séjournerait. Il n’est pas totalement tiré d’affaires.

En effet, dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le ministère de l’Intérieur informe «avoir reçu, ce jour, notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre le fugitif par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier».

Un mandat d’arrêt international est un instrument de coopération judiciaire visant à demander l’arrestation d’une personne recherchée par un pays ou une juridiction à des fins d’extradition ou de jugement.