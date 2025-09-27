Affaire Madiambal Diagne…une «fuite» qui révèle les failles du système

Le départ du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne vers la France, annoncé par lui-même sur les réseaux sociaux, fait grand bruit. Activement recherché par la Division des investigations criminelles (DIC) suite à un rapport de la CENTIF pour une opération financière suspecte de 21 milliards de FCFA, il a réussi à quitter le pays malgré une opposition formelle à sa sortie du territoire. Une situation qui soulève de sérieuses questions quant à la fiabilité des dispositifs de contrôle aux frontières.

Le scénario de cette «fuite» est un échec cinglant pour les services de sécurité. Les instructions données pour une « vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires » ont été manifestement ignorées ou contournées. La capacité d’une personne sous surveillance à franchir les frontières sans encombre révèle une porosité persistante du dispositif national, malgré la gravité des charges potentielles.

L’affaire Madiambal Diagne n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une série d’épisodes où des personnalités politiques ou judiciairement ciblées ont pu se soustraire aux autorités. Sous l’ancien régime, Ngagne Demba Touré de Pastef s’était exilé au Mali. «Face à un Etat qui a délibérément institutionnalisé la terreur, j’ai pris la décision infaillible de résister par tous les moyens.Face à une justice qui s’est transformée en bras armé du pouvoir tyrannique de Macky SALL, j’ai décidé de quitter le Sénégal», avait-il déclaré.

Outhmane Diagne, son camarade de parti avait aussi réussi à échapper à la vigilance des forces de sécurité. Sous ce même régime, Juan Branco était entré clandestinement au Sénégal et avait fait une apparition très remarquée à une conférence de presse pour la défense d’Ousmane Sonko le 30 juillet 2023. D’ailleurs, il sera arrêté avant d’être expulsé.

Pour mettre fin à cette situation, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a pris des mesures immédiates et drastiques. Le ministère a annoncé dans un communiqué la décision de relever de leurs fonctions, à titre conservatoire, les chefs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l’AIBD. Cette réaction est inédite par sa célérité et sa sévérité.

Cette sanction immédiate, en attente des conclusions d’une enquête interne, apparaît comme un message politique fort de la nouvelle administration. Si, par le passé, des manquements similaires n’avaient pas toujours été suivis de sanctions exemplaires, la décision de Me Bamba Cissé marque une volonté de rupture avec toute forme de laxisme. Le nouveau régime de Diomaye Sonko semble ainsi indiquer que la responsabilité et la rigueur seront désormais la règle.

Parallèlement, la justice a réagi en émettant un mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne. Ce mandat, décerné par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier, officialise la procédure d’extradition et transforme l’affaire en un dossier de coopération judiciaire internationale.

L’affaire Madiambal met en lumière la nécessité urgente de rénover les protocoles de sécurité frontalière et de renforcer l’intégrité des personnels en charge des contrôles. La récurrence de tels événements compromet la confiance dans l’État de droit et fragilise l’image des institutions sénégalaises. Surtout dans un contexte où le terrorisme gagne du terrain en Afrique de l’Ouest.

Madiambal Diagne a promis de revenir pour « faire face à [ses] responsabilités ». En attendant, la décision du ministre de l’Intérieur envoie un signal fort sur l’impératif de la redevabilité au sein de l’administration. La diligence avec laquelle cette affaire sera traitée, de l’enquête interne à la procédure d’extradition, sera un test décisif pour la crédibilité et l’impartialité du nouveau régime. Après les déguerpissement initiés, Me Bamba Cissé semble imprimer sa marque dans la gestion du pays !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn