Trois jeunes filles portées disparues…retrouvées mortes enterrées dans une maison

Trois jeunes filles ont disparu vendredi 19 septembre à Buenos Aires, en Argentine.

Ce soir-là, Brenda et Morena, deux cousines âgées de 20 ans, et Lara, 15 ans, se rendaient à pieds à une fête. Mais elles ne sont jamais arrivées à destination.

Ses proches, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, ont donné l’alerte.

Une enquête a été ouverte et la vidéosurveillance a été exploitée. Sur les images, on aperçoit les trois jeunes femmes monter dans une camionnette blanche à un carrefour à 21h30.

Après on n’a plus aucun signe de vie. Leurs téléphones portables ont été géolocalisés dans une propriété de Florencio Varela, dans la banlieue sud de Buenos Aires.

Les policiers se sont alors rendus dans cette maison où les corps sans vie de Brenda, Morena et Lara ont été retrouvés enterrés dans le jardin, mardi vers 4H00 du matin.

Quatre suspects ont été interpellés : deux personnes qui étaient en train de nettoyer la maison et les deux propriétaires de la maison.

Les trois victimes avaient été invitées à une soirée. Mais, en réalité, il n’y a jamais eu de fête organisée. Il s’agissait d’un piège tendu par un groupe international de narcotrafiquants pour les enlever.

Source : F D