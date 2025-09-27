La nounou casse le bras et les deux jambes d’un bébé de 6 mois

Une assistante maternelle de 47 ans a comparu devant le Tribunal de Compiègne pour des fait de maltraitances sur un bébé de 6 mois

Les faits s’étaient déroulés le 15 mai 2019 à son domicile de Rémy, dans l’Oise.

Ce jour-là, cette femme était épuisée après son week-end de mariage. Elle avait envoyé ce SMS à sa fille « j’aurais bien dormi encore, mais le gueulard vient d’arriver. » en parlant de l’enfant.

Mathys faisait ses poussées dentaires, c’est pour cela qu’il criait.

Ce jour-là, alors que Mathys avait une jambe coincée entre les barreaux du lit, la nourrice avait tiré dessus.

Quelques instants plus tard, le bébé était tombé de la table à manger. La prévenue l’avait ensuite jeté dans le canapé en tentant de fermer sa mâchoire pour arrêter les cris.

L’enfant avait été hospitalisé. Il avait les os brisés. Il avait deux jambes et un bras cassés.

Le père avait dans un premier temps été accusé, avant que les soupçons se portent sur la nourrice.

Aujourd’hui, Mathys a 7 ans et va bien. L’assistante maternelle a été condamnée mardi à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis probatoire.

