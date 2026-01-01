CAN 2025 : l’élimination du Gabon vire à la crise politique et sportive

Le choc a été brutal pour le football gabonais. Dimanche 31 décembre, quelques heures après la troisième défaite consécutive des Panthères à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, le gouvernement a annoncé une série de mesures exceptionnelles à l’encontre de la sélection nationale. La déclaration, diffusée sur la télévision publique, a été lue par Simplice-Désiré Mamboula, ministre par intérim de la Jeunesse et des Sports, le ton grave et le message sans détour.

Face à ce qu’il a qualifié de « prestation indigne », l’exécutif a décidé de dissoudre l’encadrement technique, de suspendre l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre et d’écarter deux cadres emblématiques : le défenseur Bruno Ecuele Manga et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

Si la sévérité de ces décisions a surpris, leur communication a, elle aussi, suscité des interrogations. La vidéo officielle a brièvement disparu des plateformes numériques du ministère avant d’y réapparaître le 1er janvier, sans qu’aucun communiqué écrit ne soit, à ce stade, publié sur le site gouvernemental.

Éliminées avant même la dernière journée de phase de groupes, les Panthères avaient scellé leur sort avant la défaite face à la Côte d’Ivoire (2-3), championne en titre. Ce revers final n’a fait qu’amplifier un sentiment de désillusion profonde, transformant l’échec sportif en véritable affaire d’État.

Dès le 28 décembre, après la défaite contre le Mozambique (2-3), la situation avait été portée à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, était alors monté au créneau, dénonçant publiquement les dysfonctionnements du sport national.

Selon le chef de l’État, cette débâcle révèle des « failles structurelles persistantes », notamment un manque d’organisation et une mauvaise gestion des moyens disponibles. À ces insuffisances s’ajouterait, d’après lui, un affaiblissement du sentiment d’engagement patriotique au sein de la sélection. Le président a promis des décisions « fermes » pour refonder la gouvernance sportive du pays.

Pris à partie sur le réseau social X, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à réagir. Interrogé par un internaute sur sa responsabilité supposée dans l’échec collectif, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a estimé que les difficultés de la sélection dépassaient largement son cas personnel. Blessé à la cuisse, le meilleur buteur de l’histoire des Panthères n’avait pas pris part au dernier match face aux Ivoiriens, ayant été libéré pour rejoindre son club.

Ancien quart de finaliste des CAN 1996 et 2012, puis huitième de finaliste en 2021, le Gabon traverse une période sombre de son histoire footballistique. Déjà non qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la sélection nationale se retrouve sans compétition majeure à disputer dans les prochains mois.

Une traversée du désert qui pose, avec acuité, la question de la reconstruction du football gabonais, entre réformes institutionnelles, renouvellement sportif et restauration de la confiance entre l’État, les joueurs et les supporters.