Suisse : Un incendie meurtrier fait des dizaines de victimes dans un bar

La célébration du passage à la nouvelle année a viré au cauchemar à Crans-Montana (Suisse). Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, causant un lourd bilan humain. Selon les autorités valaisannes, le sinistre a fait près de quarante morts et environ 115 personnes blessées, dont une majorité dans un état critique.

Lors d’un point de presse, le commandant de la police cantonale du Valais, Frédéric Gisler, a confirmé l’ampleur de la catastrophe. Les opérations de secours, déclenchées dès les premières heures, ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels. Face à l’afflux de victimes, plusieurs établissements hospitaliers hors du canton ont été sollicités, notamment le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ainsi que l’hôpital universitaire de Zurich. De nombreux blessés souffrent de brûlures sévères.

Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil d’État valaisan a décidé d’activer le régime de situation particulière afin de coordonner la gestion de crise et renforcer les dispositifs d’urgence.

Parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Les premiers éléments recueillis laissent penser que le feu aurait entraîné une explosion suivie d’un embrasement rapide de l’ensemble du bâtiment. Selon les premières constatations, l’explosion serait survenue à la suite de l’incendie et non à son origine.

Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur ce drame qui endeuille le début de l’année en Suisse.