La FSF dément toute tension avec Pape Thiaw et appelle à l’unité autour des Lions

La Fédération sénégalaise de football (FSF) est sortie de sa réserve pour mettre fin aux rumeurs persistantes faisant état de tensions entre l’instance fédérale et le sélectionneur national. Dans un communiqué publié ce 1er janvier 2026 depuis Tanger, la FSF a fermement dénoncé des informations qu’elle juge « infondées » et de nature à perturber la dynamique de l’équipe nationale, engagée en pleine compétition.

Selon la Fédération, certaines publications de presse tendent à faire croire à l’existence d’une situation conflictuelle ou de tensions latentes entre ses dirigeants et l’entraîneur national. Une lecture que la FSF rejette catégoriquement, estimant que ces allégations ne reposent sur aucun élément tangible et poursuivent un seul objectif : déstabiliser les Lions du Sénégal à un moment crucial.

L’instance dirigeante du football sénégalais tient ainsi à rassurer l’opinion publique nationale et internationale sur la qualité des relations internes. Elle met en avant une collaboration qu’elle qualifie d’« exemplaire » entre le président de la FSF, le sélectionneur national et l’ensemble de l’encadrement technique, allant bien au-delà des rapports strictement professionnels et hiérarchiques.

La FSF souligne également l’existence d’une parfaite synergie d’action au sein de la délégation sénégalaise. Celle-ci travaillerait quotidiennement dans un climat de respect mutuel, de confiance et de vision commune, sous l’autorité du président de la Fédération, avec pour priorité absolue de placer l’équipe nationale dans les meilleures conditions de performance.

Dans un contexte marqué par les enjeux sportifs, la Fédération estime que l’heure n’est ni à la polémique stérile ni à la division. Elle appelle plutôt à une mobilisation générale et à une union sacrée de l’ensemble du peuple sénégalais derrière son équipe nationale et son staff technique.

La FSF invite tous les acteurs à canaliser leurs énergies vers un objectif unique : accompagner les Lions du Sénégal vers la victoire finale et le sacre attendu, à l’issue de la compétition prévue le 18 janvier prochain.