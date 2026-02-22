Candidature à l’ONU : La CCR affiche son soutien à Macky Sall

La Convergence des Cadres Républicains (CCR), structure regroupant des cadres de l’Alliance pour la République (APR), a rendu publique ce dimanche 22 février une motion de soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Dans leur déclaration, les membres de la CCR saluent le leadership de l’ex-chef de l’État, estimant que son action a permis au Sénégal d’enregistrer des avancées notables en matière de développement et de renforcer son rayonnement sur la scène internationale.

Les signataires rappellent également le rôle joué par Macky Sall lors de sa présidence de l’Union africaine, mettant en avant son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement du continent. Selon eux, il a su porter la voix de l’Afrique sur des dossiers majeurs, notamment ceux liés au financement climatique et à la responsabilité des grands pollueurs, contribuant ainsi à renforcer la position africaine dans les négociations internationales.

Pour la CCR, cette candidature représenterait un atout stratégique aussi bien pour le Sénégal que pour l’Afrique. L’organisation appelle ainsi les autorités publiques et les citoyens à se mobiliser autour de cette perspective, estimant qu’une éventuelle élection à la tête de l’ONU constituerait « un gage de stabilité, de développement et de cohésion entre les peuples ».

Elle conclut en présentant Macky Sall comme « l’homme de la situation » pour promouvoir la paix, la sécurité et la solidarité à l’échelle mondiale.