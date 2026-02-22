WABI2026 : Dakar accueillera le grand rendez-vous des affaires B2B en Afrique de l’Ouest (communiqué)

L’Afrique de l’Ouest s’apprête à accueillir l’un des événements économiques majeurs de l’année 2026 avec la tenue du Forum d’Affaires West Africa B2B – IMPACT 2026 (WABI2026), prévu du 21 au 23 mai 2026 à la Place du Souvenir Africain à Dakar.

Organisé par SPECIAL EVENT SÉNÉGAL (Lead), en partenariat stratégique et technique avec 6 Business Petroleum Group, le Forum WABI2026 se positionne comme une plateforme B2B de référence, dédiée à la mise en relation d’acteurs économiques, d’investisseurs, d’institutions publiques et de porteurs de projets autour d’opportunités concrètes à fort impact en Afrique de l’Ouest.

L’Afrique de l’Ouest connaît une dynamique soutenue marquée par l’accélération des investissements dans les secteurs de l’énergie, du pétrole, du gaz, des infrastructures et des services industriels. Pourtant, malgré ce potentiel, les acteurs économiques font face à un manque de cadres structurés favorisant des rencontres d’affaires B2B qualifiées et orientées résultats.

C’est pour répondre à ce besoin stratégique que le Forum WABI2026 a été conçu : transformer les opportunités économiques régionales en partenariats durables, investissements opérationnels et contrats commerciaux concrets.

IMPACT 2026 ambitionne de devenir le rendez-vous annuel incontournable des affaires B2B en Afrique de l’Ouest, en connectant entreprises locales et internationales, investisseurs, institutions financières, décideurs publics et experts sectoriels autour de projets mesurables et à fort impact économique.

Le Forum WABI2026 s’articulera autour de trois espaces complémentaires :

L’Espace Plénières & Conférences, dédié aux keynotes de haut niveau, panels stratégiques et prises de parole institutionnelles ;

L’Espace Exposition Professionnelle (WABI EXPO), avec 50 stands B2B pour la présentation de solutions, produits et savoir-faire ;

L’Espace Rencontres d’Affaires & Deal Room, consacré au matchmaking B2B, aux pitchs projets, aux négociations commerciales et à la signature de partenariats.

Le Forum réunira notamment :

entreprises énergétiques et industrielles ;

PME/PMI et fournisseurs de services ;

investisseurs, banques et fonds ;

institutions publiques et agences de promotion ;

cabinets de conseil et experts sectoriels.

Les résultats attendus incluent la signature d’accords de partenariat, le financement de projets, le renforcement des réseaux d’affaires et une forte visibilité pour les sponsors et partenaires.

Le Forum WABI2026 propose des offres structurées de participation B2B, de stands professionnels (Standard, Premium, Institutionnels) ainsi que des packs exposant et sponsoring permettant aux entreprises et institutions de bénéficier d’une visibilité stratégique et d’un accès direct aux décideurs.