Affaire homosexualité : Deux (2) nouvelles arrestations

Dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont procédé à deux nouvelles arrestations.

Il s’agit du nommé Dabakh, employé de Mame Ndiaye Savon, et du tailleur Zo Baldé. Le duo est en détention dans les locaux de la Brigade de Recherches, après avis du procureur Saliou Dicko, selon des sources de Seneweb proches du dossier. D’autres arrestations seraient à prévoir.

Au total, 24 suspects ont déjà été interpellés depuis le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels.

Source : Seneweb