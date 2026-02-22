Décès de Youssou Diouf : le football sénégalais en deuil

Le football sénégalais est frappé par une tragédie avec la disparition soudaine de Youssou Diouf, attaquant de l’AS Saloum. Le joueur est décédé à Thiès, victime d’un malaise survenu à l’issue de la rencontre opposant son club à l’AS Amitié, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 2.

Selon les premières informations, l’attaquant aurait été pris d’un malaise brutal après le coup de sifflet final. Malgré l’intervention rapide des secouristes présents sur place, il n’a pas pu être réanimé.

Cette perte plonge l’AS Saloum, basé à Kaolack, ainsi que l’ensemble de la communauté sportive nationale dans une profonde consternation. Coéquipiers, dirigeants, supporters et acteurs du football sénégalais rendent hommage à un joueur reconnu pour son engagement, son talent et sa détermination.

Les messages de sympathie et de soutien affluent, témoignant de l’impact laissé par Youssou Diouf au sein de son club et du football sénégalais. L’AS Saloum perd ainsi l’un de ses éléments majeurs, dont la mémoire restera vive auprès de ses proches et de ses supporters.