Candidature à l’ONU : Macky Sall salue le soutien du Sénégal

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé ce lundi le soutien du Sénégal à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans un message publié à la suite du communiqué, Macky Sall a exprimé sa gratitude au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, pour cette décision qu’il qualifie d’« acte qui l’honore ».

Ce soutien institutionnel marque une étape décisive dans la campagne internationale de l’ancien président, qui multiplie les consultations diplomatiques afin de rallier les grandes puissances et les partenaires africains autour de sa candidature.