Candidature onusienne : Macky Sall consulte la Russie

L’ancien président sénégalais Macky Sall a rencontré ce lundi Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Au cours de l’entretien, les deux hommes ont échangé sur les grands défis auxquels l’ONU est confrontée, notamment la paix, la sécurité et le multilatéralisme. Macky Sall a souligné l’importance d’une gouvernance internationale capable de répondre aux enjeux globaux du présent et de l’avenir.

Cette rencontre s’inscrit dans une série de consultations diplomatiques menées par l’ancien chef de l’État sénégalais pour rallier des soutiens à sa candidature, plaçant l’Afrique au cœur des discussions sur l’avenir de l’organisation mondiale.