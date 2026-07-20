Soutien à la candidature de Macky : Abdou Karim Sall salue « un acte de hauteur d’État » de Diomaye

Le député-maire de Mbao, Abdou Karim Sall, a salué la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d’apporter le soutien officiel du Sénégal à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’ancien ministre estime que cette décision dépasse les clivages politiques et s’inscrit dans la défense des intérêts supérieurs de la Nation. S’adressant directement au chef de l’État, Abdou Karim Sall écrit : « En apportant votre soutien à la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, vous posez un acte de hauteur d’État qui honore le Sénégal. »

Le parlementaire considère que les divergences politiques doivent être mises de côté lorsqu’il s’agit de promouvoir les intérêts du pays sur la scène internationale. « Lorsque l’intérêt supérieur de la Nation est en jeu, les divergences politiques doivent s’effacer au profit de l’unité nationale. La candidature d’un Sénégalais à la tête de l’ONU est une opportunité qui mérite l’engagement de tous », a-t-il déclaré.

Abdou Karim Sall voit dans cette démarche une occasion historique pour le Sénégal d’accéder, pour la première fois, à la tête de la principale organisation internationale. Il remercie le président Bassirou Diomaye Faye pour ce qu’il qualifie de « geste patriotique » et exprime le souhait que cette dynamique permette au pays de porter l’un de ses ressortissants à la direction des Nations Unies.