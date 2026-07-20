Macky Sall soutenu à l’ONU : Le collectif des victimes dénonce une décision incompréhensible

Le Collectif des Victimes du régime de l’ancien président sénégalais Macky Sall a exprimé sa « profonde incompréhension » après l’annonce du soutien officiel du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à la candidature de son prédécesseur au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans un communiqué, le collectif rappelle que les tragédies survenues entre 2021 et 2024 (pertes en vies humaines, arrestations arbitraires, détentions et actes de torture présumés) demeurent une plaie ouverte pour les victimes et leurs familles. « Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les souffrances endurées, ni remettre en cause l’impératif de vérité, de justice et de réparation », souligne le texte.

Le collectif insiste sur la nécessité que les graves allégations de violations des droits humains soient examinées par les juridictions compétentes, dans le respect du droit et de l’indépendance de la justice. « La quête de justice n’est dirigée contre personne. Elle constitue un devoir moral et républicain envers les victimes, leurs familles et la mémoire de notre Nation », précise encore le communiqué.

Tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son combat « par tous les moyens légaux et pacifiques », le Collectif des Victimes du régime de Macky Sall appelle à ce que la lutte contre l’impunité demeure une priorité nationale.