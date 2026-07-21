L’illusion du nombre…pourquoi la seule vente de cartes ne sauvera pas la machine PASTEF

Alors que le PASTEF multiplie les opérations de séduction en lançant une vaste campagne de vente de cartes de membre, la démonstration de force comptable masque mal une réalité plus sombre. Entre démissions en cascade de cadres historiques, tensions explosives au sein de la coalition et une opposition en embuscade, le parti de Ousmane Sonko joue gros. Pour aborder les prochaines échéances électorales en position de force, l’état-major patriotique devra rapidement comprendre qu’un fichier d’adhérents bien rempli ne remplacera jamais un projet politique cohérent ni des alliances solides.

En relançant à grande échelle l’enrôlement de ses militants et la vente de ses cartes de membre, le Patriotes africains du Sénégal pour l’éthique, le travail et la fraternité (PASTEF) entend afficher sa vitalité populaire et renflouer son ancrage sur l’échiquier national. Cette grande opération de massification vise à démontrer que la flamme patriotique demeure intacte au sein des bases. Pourtant, réduire le réveil d’un appareil politique à un simple guichet d’adhésions relève d’un calcul risqué : distribuer des cartes plastifiées ne suffit pas, à lui seul, à réinventer une dynamique électorale essoufflée.

L’accumulation de chiffres de vente offre une satisfaction trompeuse à la direction du parti. S’il est vrai qu’une carte atteste d’un soutien ponctuel ou d’une sympathie financière, elle n’a jamais garanti la discipline de vote ni l’engagement militant sur le long terme. En confondant la logistique de l’enrôlement avec le travail de fond, le PASTEF s’expose à surestimer sa force réelle sur le terrain, oubliant que la loyauté politique se construit par le débat et la cohérence des actes, non par l’achat d’un macaron.

Derrière la vitrine de la massification, les lézardes internes commencent en effet à se fissurer. La vague récente de démissions et de prises de distance de cadres historiques traduit un malaise structurel profond. Ces départs de figures perçues comme les piliers doctrinaux de la première heure envoient un signal alarmant : la base s’élargit peut-être de manière quantitative, mais le parti perd simultanément en substance idéologique et en cohésion organisationnelle.

À cette fragilisation interne s’ajoute une détérioration marquée des relations avec ses alliés de coalition. Les divergences stratégiques et le sentiment de marginalisation éprouvé par plusieurs partenaires politiques ont effrité l’unanimité qui faisait la force du bloc. En privilégiant une posture hégémonique centrée sur son propre appareil, le PASTEF s’isole progressivement de son écosystème originel, se mettant à dos des alliés déterminants pour la constitution de majorités stables.

Pendant ce temps, l’opposition politique remanie son offre et capitalise habilement sur les défaillances du parti au pouvoir. Loin de rester spectatrice, elle pointe du doigt l’écart entre le discours d’éthique des débuts et les réalités de la gestion partisane contemporaine. En exploitant la déception des démissionnaires et le scepticisme des anciens partenaires de coalition, les adversaires du PASTEF reconstruisent un discours incisif capable de capter les indécis.

Cette dynamique d’isolement et de dispersion risque de peser lourdement lors des prochaines échéances électorales. Un électorat déçu par les querelles internes ou sceptique face à l’abandon de la concertation ne se déplacera pas aux urnes par simple réflexe partisan. Lors du scrutin, la détention d’une carte de membre ne se traduit pas obligatoirement par un bulletin déposé dans l’urne, surtout si la promesse de rupture d’origine paraît altérée.

Pour relancer durablement sa machine politique, le PASTEF doit impérativement opérer une autocritique sans concession. Il ne s’agit plus de compter ses troupes sur papier, mais de réinventer les espaces de démocratie interne, de clarifier la ligne stratégique du parti et d’écouter les avertissements lancés par ceux qui ont choisi d’en franchir la porte de sortie.

Il est également urgent de restaurer le dialogue avec la coalition et de réaffirmer des engagements partagés. Seul un véritable contrat politique réactualisé, capable de fédérer au-delà des rangs stricts du parti, permettra de convaincre à nouveau les franges exigeantes de l’opinion publique.

La vente de cartes constitue une opération comptable rassurante pour l’état-major, mais elle reste une illusion si elle tient lieu de seule stratégie politique. Sans cohésion retrouvée, sans vision claire et sans réconciliation avec ses partenaires, le PASTEF verra sa machine tourner à vide, au risque d’un réveil douloureux lors du verdict des urnes.

La rédaction de Xibaaru