Sa fille arrêtée…Mame Makhtar Guèye de Jamra brise le silence

CHAPEAU À LA BRIGADE DE RECHERCHES DE FAIDHERBE !

(Pas de Coumba am déy et Coumba amul ndéye)

JAMRA FÉLICITE les AUTORITÉS JUDICIAIRES et les BRIGADES DE RECHERCHES de la GENDARMERIE pour cette IMPORTANTE PRISE, pour le démantèlement définitif de TOUS les réseaux de NARCOTRAFIQUANTS et de LOBBIES LGBT.

JAMRA souhaite vivement que la procédure judiciaire aille jusqu’à son terme. Et que la LOI soit appliquée, dans toute sa rigueur, à TOU(TE)S LES CONTREVENANT(E)S, sans faiblesse AUCUNE.

Na ñu bayi yoon

Déf liguéey mu!

Le combat continue.

Mame Makhtar Guèye,

Vice-président ONG Islamique JAMRA