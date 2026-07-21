Procès Ismaïla Madior Fall : Babacar Ba réagit

​L’ouverture du jugement d’Ismaïla Madior Fall devant la Haute Cour de Justice suscite une vive réaction de la part du Forum du Justiciable. Dans une déclaration publique, son président, Babacar Ba, remet en cause la légitimité du fonctionnement de cette juridiction.

​Pour le responsable de l’organisation de défense des droits humains, cette instance ne respecte pas les règles élémentaires d’un procès pénal équitable. Il pointe notamment du doigt l’impossibilité pour l’accusé de contester une éventuelle décision de justice.​ » La Haute Cour de Justice, qui juge aujourd’hui Ismaïla Madior Fall, est une juridiction dont le fonctionnement viole les principes fondamentaux universels qui confèrent au procès pénal son caractère équitable », a-t-il fustigé.

En effet, Babacar Ba explique q’une fois condamné, « il n’existe aucune possibilité de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure ». Il estime que cette absence de recours est en contradiction avec les engagements internationaux souscrits par l’Etat du Sénégal.

Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice du Sénégal, est poursuivi devant la Haute Cour de justice pour tentative de corruption dans une affaire liée à un projet immobilier du ministère de la Justice. Il est accusé d’avoir exigé entre 200 et 250 millions de FCFA à l’entrepreneur Cheikh Guèye, dont 50 millions auraient déjà été versés en espèces. Depuis mai 2025, il est mis sous bracelet électronique, en attendant son procès qui débute ce 21 juillet 2026.

Source : Seneweb