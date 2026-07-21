Macky Sall à Dakar : Serigne Mbacké Ndiaye appelle à « ne pas se tromper de combat »

La visite de l’ancien président Macky Sall à Dakar a suscité de vives réactions. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer son arrivée, allant jusqu’à réclamer des poursuites judiciaires contre lui. Face à cette polémique, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye a publié un communiqué invitant les Sénégalais à « ne pas se tromper de combat ».

Selon lui, Macky Sall n’est ni poursuivi, ni jugé, ni condamné, et bénéficie donc de la présomption d’innocence. « Même ceux qui sont arrêtés en flagrant délit bénéficient de ce droit, à plus forte raison un homme qui a servi son pays et défendu l’Afrique », écrit-il. Il déplore que certains défenseurs des droits humains adoptent une posture qu’il juge davantage politique que juridique.

Le ministre rappelle que seule l’Assemblée nationale a le pouvoir d’abroger la loi d’amnistie, condition indispensable selon lui pour que « la lumière soit faite » sur les violences passées. Il invite donc les victimes et leurs familles à orienter leurs revendications vers les députés, plutôt que vers Macky Sall. « Le combat doit être mené dans cette direction », insiste-t-il.

Serigne Mbacké Ndiaye souligne également que les victimes ne se limitent pas aux familles endeuillées, mais incluent aussi les opérateurs économiques dont les biens ont été saccagés, les hommes politiques dont les domiciles ont été incendiés, ainsi que les transporteurs ayant perdu leurs véhicules.

Tout en affirmant sa propre opposition à la loi d’amnistie, il reconnaît le droit des victimes à réclamer justice, mais les exhorte à le faire « sans se tromper de combat ».