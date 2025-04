Ce gros problème résiste toujours à Diomaye-Sonko…à quand des solutions ?

Après une année au pouvoir, les sénégalais continuent d’attendre beaucoup du régime du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a vendu un «PROJET» ambitieux aux populations. Ces dernières n’attendent que la concrétisation des promesses. Mais malheureusement pour les nouvelles autorités, il y’a un problème fondamental qui peine à trouver une solution.

C’est sans doute le plus grand casse-tête de tous les États. Beaucoup de pays à travers le monde font face à ce problème. Au Sénégal, tous les régimes qui se sont succédés n’ont pas pu faire grande chose. Ce malgré les efforts colossaux consentis. Ce problème n’est autre que la question de l’emploi. Qui depuis l’indépendance inquiète tout gouvernant doté de raison. Un pays avec beaucoup de chômeurs ne sera jamais compétitif. Surtout dans un monde où les grandes puissances évoluent à la puissance mille.

L’Agence nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD) a récemment publié son enquête nationale sur l’emploi au Sénégal. Une enquête portant sur le dernier trimestre de l’année 2024, soit le troisième trimestre de gestion des nouvelles autorités du pays. Le rapport de l’enquête renseigne que le taux d’emploi est ressorti à 39,6%. Il a baissé de 4,2% par rapport au quatrième trimestre de 2023 où il était estimé à 43,8%. Le taux de chômage, quant à lui, est estimé à 20,0% durant la période concernée. Ce qui correspond à une baisse de 2,3% par rapport au taux de 22,3% enregistré à la même période de l’année 2023.

Aussi, au quatrième trimestre de l’année 2024, 57,0% des personnes en âge de travailler ont participé au marché du travail. Là aussi, il s’agit d’une baisse de 4,8% par rapport à la même période en 2023. Des chiffres qui permettent d’avoir un aperçu sur l’ampleur du mal. Pendant ce temps, des emplois sont en train d’être perdus dans beaucoup de secteurs d’activité. D’ailleurs, c’est ce qui a donné naissance au Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal (RTLS). Une association qui regroupe toutes les personnes qui ont perdu leur emploi.

Certains membres de l’opposition ont même accusé le nouveau régime d’être une fabrique de chômeurs. Lors de sa dernière venue à l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a été interpellé sur ces licenciements. Le premier ministre avait souligné qu’accuser le gouvernement de licenciements politiques impliquerait l’existence de recrutements politiques, ce qu’il a catégoriquement réfuté. « Si vous parlez de licenciements politiques, cela veut dire qu’il y a eu des recrutements politiques. Mais il se trouve que ce n’est pas là le véritable problème », a lancé le Chef du gouvernement.

Avant de rappeler que le ministre Birame Souleye Diop avait déjà expliqué les raisons techniques derrière ces décisions de licenciement. Mais le mal est déjà là. Beaucoup de jeunes attendent toujours des solutions sur cette question qui les tient en haleine. Loin des querelles politiques, ces Sénégalais attendent des choses concrètes du régime actuel. Nul ne peut régler intégralement la question de l’emploi. Mais un État peut poser des activités qui démontreraient sa volonté de résoudre ce vieux.

Face à cette urgence, le gouvernement va poser un premier pas les 24 et 25 avril 2025. Le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio va abriter la Conférence sociale sur l’employabilité. Quatrième du genre, cette rencontre qui se tiendra sous la présidence effective du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a pour objectif d’élaborer une nouvelle feuille de route consensuelle pour un programme national de réformes afin de promouvoir l’emploi et l’employabilité au Sénégal. Elle est placée sous le thème «Emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, justice et prospère».

Elle sera «une mobilisation nationale, une mobilisation inclusive, regroupant l’État, les partenaires au développement, les syndicats, les travailleurs et des patronats, de même que, aussi, (tout) ce qui tourne autour de l’emploi, pour réfléchir de façon inclusive afin de trouver des solutions concrètes au chômage des jeunes», a relevé Babacar Sy, Directeur général de l’Emploi. Les sénégalais espèrent que cette fois-ci sera la bonne !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn