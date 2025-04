Fonds -force COVID-19 : le festin hideux organisé sous l’ombre de la psychose du virus.

Nous étions tous prêts à se conformer à toutes les mesures, prises par l’État,pour ensemble combattre avec lui ce terrible virus qui venait de bouleverser les règles séculaires de notre vie en communauté. Se confiner chez nous dès 20h, porter des masques à longueur de journée, consentir à ne plus nous rassembler,quelque soit le motif, fermer nos lieux de cultes et vider nos coffres et poches pour participer à l’élan de solidarité initié par les autorités.Voilà autant de règles méconnues de notre tradition de vie en communauté, auxquelles nous étions obligés de nous conformer et parfois même sous la violence policière. Combien de citoyens ont vu leurs entreprises mettre la clé sous le paillasson? Combien de personnes ont perdu leurs emplois ? Combien de personnes ont subi des violences policières pour n’avoir respecté les mesures établies ?

Ainsi, pour se débarrasser de la psychose d’un tel virus, vendeur de cure dents, de café, de légumes, marabouts, enseignants pour n’en citer que ceux là ont tous mis la main dans la poche pour en arriver à la somme de mille milliards, appelée :fonds -force COVID-19.

L’argent étant le nerf des guerres, les populations, sous le manteau de mère Thérésa se sont généreusement distinguées dans la lutte contre le virus, qui avait fini de décimer toutes les différentes couches sociales du pays.

Cependant, grande fût notre surprise de se rendre compte 4 après que pendant que la population vivait sous la psychose du règne terrifiant et mortel du virus, dautres organisaient un festin abject et hideux avec les fonds collectés. Ils d

dansaient sur la tombe des victimes emportées par le manque d’oxygène ou de respirateurs avec leurs bouteilles de vin en main, célébrant cyniquement la victoire d’un mensonge organisé sur la vérité et la morale. La fin,justifiant les moyens, il ont emprunté le chemin de l’immortalité, de la fraude et de la concussion pour bâtir leur bonheur sur la douleur des autres. Cependant, la carapace de leurs mensonges n’a pû résister aux coups durs du temps, artiste cruel et narquois, qui dessine fidèlement le portrait qui sied à chacun.

Aujourd’hui à l’heure de la reddition des comptes, le temps nous révèle le portrait des véritables criminels et délinquants financiers, dévêtus de toute morale et qui ont été pires que le virus de par leurs pratiques douteuses et criminelles dans le management des fonds, nerf de guerre contre le virus.

Que la justice agisse aussi sévère que fût le virus sur les coupables de telles atrocités économiques. Au nom de la mémoire des centaines de personnes, emportées par le virus,la justice devrait être sans miséricorde à l’encontre de tels brigands.

Au fond de leurs tombes, toutes les victimes devraient entendre résonner la lourde sentence, infligée à cette bande de délinquants.

M. Modou Aissa Seye,

Prof d’anglais.