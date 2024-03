Ce prêtre révèle aux femmes de 35 ans…comment faire pour se marier

Une vidéo virale a récemment fait sensation sur Internet, mettant en vedette un prêtre qui donne des conseils inattendus aux femmes célibataires âgées de 35 ans et plus.

Le prêtre encourage les femmes à briser les conventions sociales et à prendre l’initiative en demandant leur partenaire en mariage.

Lors d’un sermon captivant, le prêtre a pris le temps de prodiguer des conseils relationnels aux fidèles féminines présentes pour écouter ses paroles inspirantes. Il a révélé que les femmes célibataires, qui aspirent au mariage et qui ont déjà atteint un certain âge, ne devraient pas se contenter d’attendre passivement que les hommes fassent le premier pas. Il a souligné le fait que le temps leur est précieux et qu’elles devraient prendre des mesures proactives pour réaliser leur désir de fonder une famille.

Le prêtre a encouragé les femmes à remettre en question la convention sociale qui veut que ce soit toujours à l’homme de faire la demande en mariage. Au lieu de cela, il a suggéré que lorsqu’une femme de 35 ans et plus remarque qu’un homme montre un certain intérêt pour elle, elle devrait prendre l’initiative de lui présenter ses qualités et ses intentions, facilitant ainsi le processus pour lui.

Cette perspective non conventionnelle sur le mariage a suscité des réactions variées, avec certains applaudissant le prêtre pour son ouverture d’esprit et son encouragement à l’autonomisation des femmes dans le domaine des relations, tandis que d’autres ont exprimé leur désaccord avec cette approche révolutionnaire.

Quoi qu’il en soit, cette vidéo a stimulé une conversation animée sur les rôles de genre traditionnels dans le mariage et a inspiré de nombreuses femmes à envisager une approche plus proactive dans leur quête du bonheur conjugal.

Source AM